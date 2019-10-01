Ünlü işadamı servet ödeyerek boşandı

Sözcü gazetesinden Ümit türk'ün haberine göre tek çocukları bulunan Öztürk çifti 12 yıllık evliliklerini geçtiğimiz pazartesi günü tek celsede bitirdi. Beykoz Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmada taraflar avukatıyla hazır bulundu. Aslı Öztürk’ün avukatı Sibel Engin mahkemeye sunduğu protokol çerçevesinde tarafların boşanmak istediklerini belirtti. Şiddetli geçimsiz nedeniyle açılan davada çift fikren ve ruhen anlaşamadıklarını belirterek boşanmak istediklerini söyledi.

EV, ARABA, YAZLIK VE 750 BİN DOLAR

Mahkeme, avukat Sibel Engin’in sunduğu protokolü onaylayarak tarafların boşanmalarına karar verdi. Protokole göre mahkeme, çocuğun velayetini anneye verdi. Babanın çocuğunu istediği zaman görebileceği belirtildi. Mahkeme İsmail Cem Öztürk’ün, Aslı Öztürk ve çocuğu için aylık toplam 60 bin TL nafaka ödemesine, Aslı Öztürk’e de 750 bin dolar maddi ve manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Ayrıca Cem Öztürk’ün, Aslı Öztürk’e oturdukları konut ile bir yazlık ve otomobil vereceği öğrenildi.

