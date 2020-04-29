Ünlü isim darp mı edildi ? Açıklama geldi

Oyuncu Gamze Aksu, ablasının doğum günü kutlaması için vokalist eşi Orhun Ozan ile birlikte ailesinin Sarıyer'deki evine gitti. İddiaya göre evde, aile bireyleriyle birlikte abla Aksu'nun sevgilisi Özgür Küçükbaşa da vardı.

Fakat gecenin ilerleyen saatlerine doğru iki kız kardeş arasında sözlü bir atışma yaşandı.

Tartışmaya dahil olan enişte Özgür Küçükbaşa, "Ablanı üzüyorsun" diyerek Gamze Aksu'ya hakaret etti, ardından ünlü oyuncuyu kolundan tutarak yere fırlattı.

Bu olayın bugün basına yansımasının ardından Gamze Aksu, Instagram hesabından bir açıklamada bulundu.

"Basında hakkımda çıkan haberler egzajere edildiği şekilde yaşanmamıştır" diyen Aksu, şu paylaşımı yaptı: