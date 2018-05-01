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  3. 01 Mayıs 2018 10:33

Ünlü isim Galip Kayıhan evinde ölü bulundu

Yalnız yaşayan ünlü müzisyen Galip Kayıhan evinde ölü olarak bulundu.

Ünlü isim Galip Kayıhan evinde ölü bulundu
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Çok sayıda ünlü şarkıda imzası olan müzisyen Galip Kayıhan'ın vefat haberini şarkıcı Onur Akay şu sözlerle duyurdu: “Değerli müzisyen Galip Kayıhan'ı, dün yalnız yaşadığı Yeşilköy’deki evinde geçirdiği kalp krizi sonunda kaybettik. İki gündür kendisinden haber alamayan oğlu ve yakınları, değerli müzisyen dostumuzun vefat ettiğini evi açtıklarında anlamışlar. Kayıhan'ın cenazesi, 1 Mayıs 2018 Salı günü öğle namazı sonrası, Yeşilyurt Camii'nden kaldırılacak ve Kilyos Mezarlığı'nda defnedilecektir” Galip Kayıhan, Burcu Güneş'ten Ciguli'ye kadar çok sayıda sanatçının albümlerini de piyasaya çıkararak, meşhu olmalarına katkıda bulunmuştu.

GALİP KAYIHAN KİMDİR?

1952 yılında Samsun'da dünyaya gelen müzisyen Galip Kayıhan, Samsun Maarif Kolejini ve daha sonra ise Yüksek Turizm ve Öğretmenlik okulunu bitirdi. Profesyonel olarak Edip Akbayram ve Dostlar, Cem karaca Derviş ve Marşandiz grupları ile çalıştı. Ünlü Destan grubunu da kuran Kayıhan, kendi rock albümünü yeni bitirmişti. Ebru Gündeş, Burcu Güneş, Ciguli, Ziynet Sali gibi ünlü isimlerle de çalıştı.

Galip Kayıhan
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