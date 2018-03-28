Ünlü isim pazara gitti kimse tanımadı

2005 yılında yıldızı parlayan Hepsi grubunun yıldızlarından Cemre Kemer'i gittiği pazarda kimse tanımadı.

Adını 2005 yılında duyuran ve kısa zamanda gençliği peşinden koşturan Hepsi grubunun yıldızlarından Cemre Kemer'i alışveriş için gittiği pazarda kimse tanımadı.



MÜZİK ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRDÜ AMA...



Cemre Kemer, Hepsi grubunun üyelerinden biriydi. Gülçin Ergün'ün ayrılığından sonra geride kalan iki arkadaşıyla birlikte müzik çalışmalarını sürdürdü.

ŞİMDİLERDE PİLATES EĞİTMENLİĞİ YAPIYOR



Ama sonra o da müzik dünyasına veda edip pilates eğitmenliği yapmaya başladı.



İşte Cemre Kemer'in son hali;