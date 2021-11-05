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Ünlü isimden bomba itiraf: ''Serenay Sarıkaya ile sevgiliyiz''

Ünlü isimden bomba itiraf: ''Serenay Sarıkaya ile sevgiliyiz''

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığı iddia edilen Umut Evirgen, güzel oyuncuyla aşk yaşadığını itiraf etti.

Kariyerindeki başarılarının yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya'nın bir süredir Melisa Şenolsun ile ayrılan Umut Evirgen ile aşk yaşadığı ileri sürüldü. 2 ay önce hakkındaki aşk iddiasıyla ilgili açıklama yapan Sarıkaya, "Yok arkadaşlar, sizin de dediğiniz gibi; bunlar iddia... Böyle şeylerle uğraşmaktan, bu haberler den sıkıldım" dedi.

"SERENAY'LA SEVGİLİYİZ"
Umut Evirgen ve Serenay Sarıkaya, dün akşam bir davetten çıkarken görüntülendi. Teve2'de yayınlanan Magazin Masası programının muhabiri Barış, mekandan birlikte çıkan ikiliyi takip etti. Muhabirin yanına gelerek görüntü vermek istemediklerini söyleyen Evirgen, "Serenay Sarıkaya ile sevgiliyiz" itirafında bulundu.

SERENAY AŞK İDDİASINI YALANLAMIŞTI
Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Umut Evirgen, daha önce Tuba Büyüküstün ve Melisa Şenolsun ile aşk yaşamıştı. Umut Evirgen'le aşk yaşadığı iddia edilen Serenay Sarıkaya da eylül ayında yaptığı açıklamada "Yok arkadaşlar, sizin de dediğiniz gibi; bunlar iddia... Böyle şeylerle uğraşmaktan, bu haberler den sıkıldım" diyerek aşk iddiasını yalanlamıştı.

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Etiketler serenay sarıkaya umut evirgen
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