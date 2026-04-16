Ünlü isimden okul katliamları sonrası olay sözler: ''Üremeyin, daha az sevişin!''

Okul saldırılarıyla sarsılan Türkiye'de ünlü sanatçı Yeşim Salkım, yayınladığı videoyla toplumsal bir tartışmanın fitilini ateşledi. Çocuk yetiştirme sorumluluğuna vurgu yapan Salkım, "Doğurup sokağa salmayın, anne-babalık yapamayacaksanız üremeyin" diyerek sitem etti. "Ebeveynlik ruhsatı" önerisinde bulunan ünlü ismin, "Daha az sevişin" ifadeleri sosyal medyada gündem oldu. İşte Salkım’ın çok konuşulan o açıklamalarının detayları.

Şanlıurfa Siverek ve Kahramanmaraş Onikişubat'ta okulların hedef alınması, eğitim dünyası kadar sanat camiasını da ayağa kaldırdı. Toplamda 10 can kaybının yaşandığı, onlarca öğrencinin yaralandığı facianın ardından şarkıcı ve oyuncu Yeşim Salkım, yayınladığı bir video ile adeta ateş püskürdü.

Salkım, şiddet eğilimli çocukların yetişmesinde ailelerin sorumluluğuna dikkat çekerek, her isteyenin çocuk sahibi olmaması gerektiğini savundu.

Ünlü sanatçı, "Çoluk çocuk sahibi olmak için ebeveynlik ruhsatı çıkartsınlar. Anne baba olmak kıymetli ve önemlidir; yapamayacaksanız bu işin altına girmeyin" dedi.

"Daha az sevişin, üremeyin"

Açıklamalarında sert tonunu koruyan Salkım, ebeveynlik görevini yerine getirmeyenlere yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Doğurup doğurup sokağa salmayın. Çocuğunuzu büyütemeyecekseniz, onu sevemeyecekseniz, topluma faydalı bir birey olarak yetiştiremeyecekseniz doğurmayın. Üremeyin. Senin eğitemediğini ben sokakta eğitmek zorunda değilim, hiçbir öğretmen de değil. Daha az sevişin."

"Kedi köpek de sokakta doğuruyor"

Ebeveynliğin sadece biyolojik bir süreç olmadığını vurgulayan Salkım, "Kedi köpek de sokakta doğuruyor. Önemli olan o çocuğu toplum için tehlike arz etmeyecek şekilde büyütebilmek. Bu bir sorumluluktur, bunu taşıyamayacak olanlar bu işe kalkışmasın" diyerek toplumsal bir yara parmak bastı.

Yeşim Salkım’ın bu çıkışı, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Bir kesim Salkım’ın "eğitim ailede başlar" vurgusuna destek verirken, bir kesim ifadelerin sertliğini eleştirdi.