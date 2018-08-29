Ünlü isimlere ahlaksız teklif !

Özge Borak'a Azeri bir iş adamı olduğunu iddia eden kişinin ahlaksız teklifinin ardından şimdi de ünlü oyuncu Ayça Erturan'a benzer bir teklif geldi... Magazin gündemi bu ifşaları konuşuyor



Milliyet Cadde yazarlarından Özay Şendir, bu haftaki köşesine ünlülere gelen ahlaksız teklifleri taşıdı.

İşte o yazı:

Ünlü ya da güzel kadınlara sosyal medya hesabından ulaşıp, bir gecelik ilişki, daha doğrusu bir gece seks yapmak için para teklif eden Azeri bir iş insanından söz ediliyor.

Şu ana kadar böyle teklif aldığı bilinen en ünlü iki örnek, Özge Borak ve Ayça Erturan oldu.

Böyle biri gerçekten var mı, hiç emin değilim.

Daha doğrusu, böyle biri var da, Azeri bir iş insanı ya da bir gece için milyon dolar ya da euro verebilecek biri olduğunu sanmıyorum. Olaya şüpheyle yaklaşan ve “Reklam bu iş” diyenler var.

ŞANTAJ GİRİŞİMİ

Yok öyle değil mesele... İstanbul’da çeşitli etkinliklerde tanıtım mankeni olarak çalışan bir arkadaşım var. Bazen iş bulamaz, bazen alacaklarını tahsil edemez, kutu kadar bir evde yaşar ve sosyal medya hesabına gelen ahlaksız teklif mesajlarına bakarak, gözyaşı döker.

Bir başka sanatçı arkadaşım var, bir sürü tip de ona eserleriyle ilgilenme bahanesiyle yaklaşır, saçma sapan tekliflerde bulunur. Yani parası olan bir grup adam, Instagram’ı kasap dükkanı gibi kullanmaya çalışıyor, bu doğru.

Kadınlara 1 milyon dolar ya da 1 milyon euro öneren tipe gelince, onlarınki tahminen bir şantaj girişimi.

Es kaza birisi bu ahlaksız teklife olumlu şekilde dönse, seni ifşa ederiz diye şantaj yapacak, para ya da seks isteyecekler karşılığında...

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