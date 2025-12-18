  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Ünlü isimlere ikinci dalga operasyon! Şeyma Subaşı, Aleyna Tilki, Danla Bilic, İrem Sak...

Ünlü isimlere ikinci dalga operasyon! Şeyma Subaşı, Aleyna Tilki, Danla Bilic, İrem Sak...

Ünlü isimlere ikinci dalga operasyon! Şeyma Subaşı, Aleyna Tilki, Danla Bilic, İrem Sak...
Güncelleme:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlü isimlere yönelik başlattığı uyuşturucu operasyonu kapsamında Aleyna Tilki, Danla Bilic, İrem Sak ve Mümine Sena Yıldız gözaltına alınırken Şevval Şahin, Şeyma Subaşı, Mert Vidinli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen oyuncu İrem Sak, şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya fenomeni Danla Bilic ve Mümine Senna Yıldız gözaltına alındı. Yusuf Güney, Cihan Şensözlü ve Melisa Döngel adreslerinde bulunamadı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlü kişilere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bugün saat 07.00'dan itibaren 7 adreste arama yapıldı.

Sarıyer'de 2, Eyüpsultan, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt'ta 5 adreste olmak üzere toplam 7 adreste yapılan aramada, şüpheli Mümine Senna Yıldız isimli şahsın evinde yapılan aramada 5 gram esrar, esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

Öte yandan hakkında gözaltı kararı bulunan İrem Sak, Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız ve Aleyna Tilki yakalanarak gözaltına alındı. Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şensözlü'nün ise adresinde bulunamadığı belirlendi.

Öte yandan soruşturma kapsamında Şevval Şahin, Şeyme Subaşı ve Mert Vidinli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

 

Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Sercan Yaşar tahliye edildiUyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Sercan Yaşar tahliye edildiGüncel

 

DHA / İHA

text-ad
Etiketler danla bilic aleyna tilki İrem Sak uyuşturucu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Tam 1 milyar TL'lik La Casa De Papel tarzı banka soygununda dikkat çeken ayrıntılar Tam 1 milyar TL'lik La Casa De Papel tarzı banka soygununda dikkat çeken ayrıntılar Ünlü oyuncu ''papazla evlenip, dinini değiştirdi'' iddiaları sonrasında sessizliğini bozdu Ünlü oyuncu ''papazla evlenip, dinini değiştirdi'' iddiaları sonrasında sessizliğini bozdu Uyuşturucu soruşturmasında 2 tanınmış isim için daha gözaltı kararı! Uyuşturucu soruşturmasında 2 tanınmış isim için daha gözaltı kararı! Cem Küçük tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'nin ''telefonundan çıkanları'' açıkladı Cem Küçük tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'nin ''telefonundan çıkanları'' açıkladı ''Sadece 2 parça değişeni var'' denilen otomobilin ekspertiz raporu şoke etti! ''Sadece 2 parça değişeni var'' denilen otomobilin ekspertiz raporu şoke etti! Kocaeli'de silahlı saldırı: 1'i futbolcu 3 yaralı var! Kocaeli'de silahlı saldırı: 1'i futbolcu 3 yaralı var! Yeni sezonu yılan hikayesine dönen İnci Taneleri için son kararı Yılmaz Erdoğan açıkladı Yeni sezonu yılan hikayesine dönen İnci Taneleri için son kararı Yılmaz Erdoğan açıkladı Uyuşturucu yüklü bir tekne daha 12'den vuruldu! Operasyon anı kamerada... Uyuşturucu yüklü bir tekne daha 12'den vuruldu! Operasyon anı kamerada... Tarkan'dan Anılarla Yaşamak şarkısının klibinde herkesi şaşırtan yapay zeka sürprizi! Tarkan'dan Anılarla Yaşamak şarkısının klibinde herkesi şaşırtan yapay zeka sürprizi! Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanmıştı... Fenomen isim itirafçı olunca tahliye edildi! Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanmıştı... Fenomen isim itirafçı olunca tahliye edildi!
Bir ünlü sunucu daha gözaltında! Bir ünlü sunucu daha gözaltında! Asgari Ücret Tespit komisyonu toplanıyor, hükümetin aklındaki zam oranı belli oldu Asgari Ücret Tespit komisyonu toplanıyor, hükümetin aklındaki zam oranı belli oldu Kışı beklerken yaz geri geldi: Hava durumu raporu herkesi şaşırtacak! Kışı beklerken yaz geri geldi: Hava durumu raporu herkesi şaşırtacak! Güzel oyuncu sorulan soruya ne yanıt vereceğini bilemedi: ''Bu çok ayıp ya...'' Güzel oyuncu sorulan soruya ne yanıt vereceğini bilemedi: ''Bu çok ayıp ya...'' Yine bir çöp ev kabusu: Evin içerisinden çıkanlara kimse inanamadı! Yine bir çöp ev kabusu: Evin içerisinden çıkanlara kimse inanamadı! Arabeskin sevilen ismi Cansever'den kötü haber... Hastalığını açıkladı Arabeskin sevilen ismi Cansever'den kötü haber... Hastalığını açıkladı