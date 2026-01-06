Ünlü isimlerin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Uyuşturucu soruşturması kapsamında saç ve kan örnekleri alınan ünlü isimlerin test sonuçları ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'nca uyuşturucu kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi için kan ve saç örnekleri alınan Melisa Döngel, Cihan Şensözlü ve Ezgi Eyüboğlu'nun biyolojik örneklerinde yapılan inceleme sonucu 'kokain' maddesi pozitif çıktı.

İREM SAK VE DANLA BİLİÇ'İN TEST SONUCU NEGATİF

Öte yandan, oyuncu İrem Sak ve Danla Biliç olarak tanınan sosyal medya fenomeni Damla Aktepe'nin biyolojik örneklerinde yapılan inceleme sonucu herhangi bir uyuşturucu madde tespit edilemediği, test sonuçlarının negatif çıktığı öğrenildi.

İHA/DHA