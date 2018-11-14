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  3. 14 Kasım 2018 13:37

Ünlü ismin 13 yıla kadar hapsi istendi

"Gelinim Olur musun?" yarışmasıyla tanınan Sinem Umaş hakkında, "görevi yaptırmamak için direnme", "kamu görevlisine karşı alenen hakaret" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından dava açıldı.

Ünlü ismin 13 yıla kadar hapsi istendi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, polis memurları Kadir K. ile Kerem A. müşteki, Sinem Umaş şüpheli sıfatıyla yer aldı.

İddianamede, müştekiler Kadir K. ve Kerem A'nın, Şişli Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'nde görevli oldukları, suç tarihinde 00.30'da Şişli Fulya Mahallesi Mehmetçik Caddesi üzerinde devriye gezdikleri belirtildi.

Polislerin, tekel bayisinden çıktığını ve elindeki poşette içki olduğunu fark ettikleri Umaş'ın yanına gittikleri ifade edilen iddianamede, şüpheliye saat 22.00'den sonra alkollü içecek satışı yaptığı anlaşılan büfeyle ilgili işlem yapmak üzere tutulacak tutanağa imza atması gerektiğini söyledikleri aktarıldı.

Umaş'ın imza için polis merkezine davet edilmesi nedeniyle tartışma yaşandığı, tartışma sırasında şüphelinin polis memurlarına hitaben, "Ben hiçbir yere gitmiyorum. Siz kimsiniz de beni karakola götüreceksiniz. Beni alacak adam daha anasının karnından doğmadı. İstediğim saatte istediğim yerden alkol alırım." şeklinde sözler sarf ettiği anlatıldı.

Şüpheli Umaş'ın bu şekilde polis memurlarını tehdit ettiği, hakarette bulunup onlara elleriyle vurmaya başladığı aktarılan iddianamede, polislerin, hakaret sebebiyle işlem yapmak amacıyla Umaş'ı sakinleştirmeye çalıştığı ancak şüphelinin direnç göstermeye ve vurmaya devam etmesi nedeniyle polis Kerem A'nın elinde bulunan göreve tahsisli telsizin yere düşerek kırıldığı, ayrıca adli rapora göre Kerem A'nın yaralandığı belirtildi.

İddianamede, Umaş'ın, "görevi yaptırmamak için direnme", "kamu görevlisine karşı alenen hakaret", "kamu malına zarar vermek" suçlarından 2 yıl 9 aydan 13 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, gönderildiği İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Umaş, Şubat ayında hakim karşısına çıkacak. 

AA

Sinem Umaş
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