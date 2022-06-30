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Ünlü komedyen hayatını kaybetti

Ünlü komedyen hayatını kaybetti

JUNO ödüllerinde adaylığı da bulunan ünlü Kanadalı komedyen Nick Nemeroff32 yaşında hayatını kaybetti. Nemeroff'un ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

Kanadalı komedyen Nick Nemeroff, 32 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberini duyuran ailesi ölüm nedenine dair henüz bilgi paylaşmadı.

Royal West Academy'de eğitim gören ve Toronto Metropolitan Üniversitesi Radyo ve Televizyon bölümünü bitiren Nemeroff en çok 2020'deki komedi albümü 'The Pursuit of Comedy Has Ruined My Life' ile tanınıyordu. 

Nemeroff bu albümle ertesi yıl JUNO ödüllerinde 'En İyi Komedi Albümü' dalında aday gösterilmişti.

Etiketler Nick Nemeroff komedyen ünlü komedyen The Pursuit of Comedy Has Ruined My Life
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