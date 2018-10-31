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  3. 31 Ekim 2018 22:57

Ünlü modacı çıplak bir erkekle görüntülendi

Ünlü modacı Hakan Akkaya, İngiltere'de çıplakların girebildiği bir gece kulübüne girmeye çalıştı.

Ünlü modacı çıplak bir erkekle görüntülendi
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Ünlü modacı Hakan Akkaya, Londra'da sadece çıplak erkeklerin girebildiği bir gece kulübüne girmeye çalıştı. Akkaya, cebinden çıkanlardan dolayı kulübe alınmadı.

Beyaz TV'deki 'Söylemezsem Olmaz' programında yayınlanan ve ünlü modacı Hakan Akkaya'ya ait olduğu öne sürülen skandal görüntüler, magazin gündemine bomba gibi düştü. Programın Whatsapp ihbar hattına gelen görüntülerde, Akkaya'nın sadece çıplak erkeklerin alındığı bir mekana girmeye çalıştığı görüldü.

ÇIPLAK ERKEKLERİN ALINDIĞI MEKANA GİRMEYE ÇALIŞTI

Hakan Akkaya, Londra'da cinsel tercihleri farklı olan erkeklerin gittiği ve sadece ayakkabıyla girilebilen gece kulübüne girerken görüntülendi.

ÇIPLAK ERKEKLE GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Mekana girmeden önce üzerinde arama yapılan Akkaya'nın yanına çırılçıplak bir erkek geldi. Akkaya, daha sonra cebinden çıkanlardan dolayı yanına gelen çıplak erkekle mekandan çıkarıldı.

CEBİNDEN ÇIKAN MADDELERDEN DOLAYI MEKANA ALINMADI

Bir arkadaşıyla gece kulübüne girmeye çalışan Hakan Akkaya, cebindeki şeffaf poşetin içerisindeki beyaz maddeler yüzünden mekana alınmadı. Akkaya, güvenlik görevlilerinden poşeti geri isteyince, 'Polisi arayalım. Polisten alın' yanıtını aldı. Ünlü modacı bu sözler karşısında poşeti orada bırakarak mekandan ayrıldı.

 

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