Ünlü model "yürüyen model" oldu

Victoria's Secret'in en gözde meleklerinden olan Gigi Hadid, önceki gün New York City'de aracından inerken görüntülendi. Hadid'i görenler çok şaşırdı. İşte Gigi Hadid'in şaşkın bakışlar arasında objektiflere yansıdığı anlar...

Bir markanın reklam yüzü olan ünlü model Gigi Hadid görenleri şaşırttı.

Tommy Hilfiger markasının yüzü olan ve Reklam kampanyalarında yer alan ABD'li model Gigi Hadid, reklam konusunu biraz abarttı.

21 yaşındaki modelin, baştan aşağı markanın kıyafetleriyle objektiflere yansıması 'Yürüyen reklam' yorumlarına neden oldu.