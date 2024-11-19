Ünlü müzik grubunun iki bateristi 4 gün arayla hayatını kaybetti
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Ünlü müzik grubu Bee Gees’in iki bateristi, Dennis Bryon ve Colin Petersen, dört gün arayla hayatını kaybetti.
Dünya çapında 220 milyon albüm ve single satan müzik grubu Bee Gees'in iki bateristi, 4 gün arayla yaşamını yitirdi.
Dennis Bryon’un 14 Kasım’da 76 yaşında hayatını kaybettiği açıklanırken ölüm nedeni paylaşılmadı. 18 Kasım’da ise grubun ilk profesyonel bateristi Colin Petersen, 78 yaşında yüksekten düşerek yaşamını yitirdi.
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