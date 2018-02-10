Ünlü oyuncu 2 yaşındaki oğlunu kaybetti

ABD'li aktör Rob Delaney'in iki yaşındaki oğlu Henry, beyin tümörü nedeniyle hayatını kaybetti. Londra'da yaşayan Rob Delaney'in sosyal medya hesabından yayınladığı mesaj herkesi kahretti.

"SENİ ÇOK ÖZLÜYORUZ"

İki yaşındaki oğlunu beyin tümörü nedeniyle kaybeden 41 yaşındaki oyuncu, "Çok üzücü haberlerim var. 2016'da beyin tümörü teşhisi konan 2 yaşındaki oğlum Henry vefat etti. Şu anda çok üzgünüm. Bu felaketle başa çıkmaya, aklımı yitirmemeye çalışacağım. Teşekkür ederim güzel Henry. Bizimle geçirdiğin vakit için için. Seni çok özlüyoruz" notunu yazdı.

Delaney'in oğlu Henry, 2016'da dünyaya gelmişti.