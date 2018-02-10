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  3. 10 Şubat 2018 12:51

Ünlü oyuncu 2 yaşındaki oğlunu kaybetti

ABD'li ünlü aktör Rob Delaney'in 2016 yılında doğan oğlu Henry, hayatını kaybetti. Ölüm haberini sosyal medyadan duyuran acılı baba, "Seni çok özlüyoruz" notunu düştü.

Ünlü oyuncu 2 yaşındaki oğlunu kaybetti
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ABD'li aktör Rob Delaney'in iki yaşındaki oğlu Henry, beyin tümörü nedeniyle hayatını kaybetti. Londra'da yaşayan Rob Delaney'in sosyal medya hesabından yayınladığı mesaj herkesi kahretti.

"SENİ ÇOK ÖZLÜYORUZ"

İki yaşındaki oğlunu beyin tümörü nedeniyle kaybeden 41 yaşındaki oyuncu, "Çok üzücü haberlerim var. 2016'da beyin tümörü teşhisi konan 2 yaşındaki oğlum Henry vefat etti. Şu anda çok üzgünüm. Bu felaketle başa çıkmaya, aklımı yitirmemeye çalışacağım. Teşekkür ederim güzel Henry. Bizimle geçirdiğin vakit için için. Seni çok özlüyoruz" notunu yazdı.

Delaney'in oğlu Henry, 2016'da dünyaya gelmişti.

Rob Delaney
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