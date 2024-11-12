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Ünlü oyuncu 4'üncü kez anne olacağını çırılçıplak duyurdu

Ünlü oyuncu 4'üncü kez anne olacağını çırılçıplak duyurdu
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Dünyaca ünlü Amerikalı oyuncu Megan Fox dördüncü kez anne olacağının haberini sosyal medyadan yayınladığı çırılçıplak ve karnı burnunda poz ile ilan etti.

ABD'li 38 yaşındaki ünlü oyuncu Megan Fox, kendi Instagram hesabından yayınladığı fotoğrafla hamile olduğunu duyurdu.

 “Hiçbir şey gerçekten kaybolmaz. Hoş geldin 👼🏼❤️" notunu düşen Fox, paylaşımında Kelly’nin daha önceki bir hamilelik kaybını anlattığı “Last November” adlı şarkısının sözlerine yer verdi.

Daha önce eski eşinden de 3 çocuğu olan Megan Fox dördüncü kez, nişanlısı Kelly ise ikinci kez çocuk sahibi olacak.

Etiketler megan fox anne oluyor megan fox hamilelik pozu
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