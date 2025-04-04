Ünlü oyuncu 87 yaşında hayatını kaybetti
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Bollywood oyuncusu ve yönetmeni Manoj Kumar, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 87 yaşında hayatını kaybetti.
Manoj Kumar, Mumbai’de tedavi gördüğü Kokilaben Dhirubhai Ambani Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Hastane yetkililerinden Dr. Santosh Shetty, oyuncunun ‘yaşa bağlı sağlık sorunları’ nedeniyle öldüğünü açıkladı. Hintli oyuncu ‘Shaheed’, ‘Roti Kapada Aur Makaan’ ve ‘Kranti’ gibi yapımlarıyla biliniyor.
DHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol