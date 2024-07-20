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Ünlü oyuncu Akın Akınözü'nün acı günü

Ünlü oyuncu Akın Akınözü'nün acı günü
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Akın Akınözü'nün kendisi gibi oyuncu olan annesi Özlem Akınözü, hayatını kaybetti.

Akın Akınözü annesinin vefatıyla sarsıldı. Akınözü'nün kendisi gibi oyuncu olan annesi Özlem Akınözü vefat etti.

Acı haber, Özlem Akınözü'nün kurucuları arasında bulunduğu yardım derneğinin sosyal medya hesabından duyuruldu.

Yapılan açıklamada, "Acı kaybımız... Dernek kurucularımızdan Özlem Akınözü'nü kaybettik. Çok üzgünüz harika bir insanı daha kaybettik... Mekânı cennet olsun. Tüm ailesine sevenlerine sabırlar diliyoruz" denildi.

Özlem Akınözü, "Karagül', 'Zeytin Tepesi', 'Avlu', 'Payitaht Abdülhamit' ve 'Deliha 2" gibi dizi ve filmlerde rol almıştı.

Ankara doğumlu olan Özlem Akınözü, Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Usta oyuncu Süreyya Arın'ın kızı olan Akınözü, kariyeri boyunca TRT'de spikerlik yapmanın yanı sıra çeşitli dizilerde ve filmlerde rol aldı. Milli Eğitim Bakanlığı için eğitim CD'lerinin seslendirme işlerini de üstlendi.

Etiketler akın akınözü özlem akınözü oyuncu
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