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  3. 28 Temmuz 2020 12:32

Ünlü oyuncu apartman yöneticisiyle birbirine girdi

Oyuncu Hülya Şen, oturduğu apartmanın çatı katında yavru beslediği için apartman yöneticisiyle adliyelik oldu. Şen, yöneticinin ''Yettin artık sen'' diyerek yumruk savurduğu, düşen telefonun kırıldığını söyledi.

Ünlü oyuncu apartman yöneticisiyle birbirine girdi
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Oyuncu Hülya Şen, oturduğu apartmanın çatı katında yavru kedi beslediği için üst komşusu, aynı zamanda apartmanın yöneticisi olan Yasemin M. ile adliyelik olmuştu.

Şen, "Apartman senin yüzünden pireleniyor" diyerek dayak yediğini belirtince, apartman yöneticisi de ondan şikayetçi olmuştu. Ünlü tiyatrocu, geçtiğimiz günlerde yeniden savcılığa başvurdu.

 'TELEFONUMU KIRDI'

Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; Şen, apartmanda temizlik yapılırken kedileri evine aldığını, yöneticisinin sesi üzerine kapıya çıktığını, "Ne bu gürültü" deyince yöneticinin "Yettin artık sen" diyerek yumruk savurduğunu, düşen telefonunun kırıldığını iddia etti.

DARP EDİLEN BENİM!

Yönetici ise Şen'in kendisine sinkaflı küfürler sarf ettiğini, iteklediğini, tekme sonucu yere düştüğünü ve temizlik görevlileri tarafından kaldırıldığını söyledi.

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