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Ünlü oyuncu, Ayşe Barım'ın şirketiyle yollarını ayırdı

Ünlü oyuncu, Ayşe Barım'ın şirketiyle yollarını ayırdı
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Oyuncu Cansu Dere, Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan ID İletişim'in sahibi menajer Ayşe Barım'ın şirketinden ayrılma kararı aldı.

ID İletişim'in kurucusu menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarının "planlayıcılarından olduğu" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Ayşe Barım'ın menajerliğini yaptığı birçok oyuncu da, tutuklama kararının ardından sosyal medya hesaplarından Barım'a destek mesajları paylaştı.

Ünlü oyuncu Cansu Dere'nin ise, Barım'ın şirketinden ayrıldığı ve başka bir menajerle anlaştığı iddia edildi.

Oyuncu Cansu Dere, Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan ID İletişim'in sahibi menajer Ayşe Barım'ın şirketinden ayrılma kararı aldı.

Etiketler id iletişim ayşe barım cansu dere
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