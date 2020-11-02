Ünlü oyuncu boşanma kararı aldı!

Son olarak Çatı Katı Aşk dizisinde başrol oynayan Nilay Deniz, boşanma kararı aldı. 27 yaşındaki oyuncu 3 yıl önce görüntü yönetmeni Erçin Karabulut'la evlenmişti. Fikir ayrılığı yaşayan çift evlerini ayırdı.

Eşinin soyadını ve beraber mutlu günlerde çektikleri video ve fotoğrafları da silen Nilay Deniz boşanmanın ardından hayatına yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

Nilay Deniz kimdir?

Nilay Deniz, 3 Mayıs 1993 tarihinde Aydın'da dünyaya gelmiştir. Tam adı Kıymet Nilay Deniz'dir. Aslen Aydın'lıdır. Babası da oyuncu olan Nilay Deniz, annesinin isteği ile oyuncu olmuştur.

Oyunculuk eğitimi alan Nilay Deniz, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış, ardından Ah Neriman, Güneşi Beklerken, 20 Dakika, Mor Menekşeler, Hayata Beş Kala, Aşk Yeniden, Dayan Yüreğim ve Ateşböceği dizilerinde rol almıştır.

Şu sıralar Çatı Katı Aşk dizisinde Yasemin karakterini canlandıran Nilay Deniz, 2017 yılında Görüntü Yönetmeni Erçin Karabulut ile evlenmiştir. 1.72 metre boyunda olan Nilay Deniz, Boğa burcudur.

Nilay Deniz'in rol aldığı diziler ve filmler:

2020 - Çatı Katı Aşk (Yasemin) (TV Dizisi)

2019 - Kalk Gidelim (Nehir) (TV Dizisi)

2017 - Ateşböceği (Aslı) (TV Dizisi)

2017 - Dayan Yüreğim (Seray) (TV Dizisi)

2015 - Aşk Yeniden (Selin Şekercizade) (TV Dizisi)

2014 - Ah Neriman (Zeynep) (TV Dizisi)

2013 - Güneşi Beklerken (Begüm Varol) (TV Dizisi)

2013 - 20 Dakika (Konuk oyuncu)(TV Dizisi)

2011 - Mor Menekşeler (Cevriye) (TV Dizisi)

2011 - Hayata Beş Kala (Selma) (TV Dizisi)

2010 - Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (Rüya) (TV Dizisi)

