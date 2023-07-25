Ünlü oyuncu çıplak halde otostop çekti

Amerikalı oyuncu Jenny Mollen, yol kenarında çıplak şekilde otostop çekti. 45 yaşındaki ünlü isim o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Amerikalı oyuncu ve senarist 45 yaşındaki Jenny Mollen, yol kenarında tamamen çıplak bir şekilde otostop yapıyormuş gibi poz verdi.

"Arkadaşımın Aşkı" "Çılgın Aptal Aşk" gibi yapımlarda rol alan JennyMollen, özel yerlerini scuba yüzgeci ile kapatıp çıplak poz verdi. Ünlü isim fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Mollen cesur pozunu "Geçmişim, moda alanındaki yanlışlar ve verdiğim frikiklerle dolu" başlığı ile paylaştı.