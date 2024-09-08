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Ünlü oyuncu evinde ölü bulundu

Ünlü oyuncu evinde ölü bulundu
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Ünlü oyuncu Jai Evans, evinde ölü olarak bulundu. Evans'ın ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

Avustralya'nın ünlü dizisi 'Home and Away"in eski oyuncusu 43 yaşındaki Jai Evans, 4 Eylül'de Sydney'deki lüks dairesinde ölü olarak bulundu.

Ünlü oyuncunun ölüm nedeni henüz açıklanmazken, polis olayla ilgili adli tıp raporunun hazırlanacağını bildirdi.

Evans'ın beklenmedik ölümü, arkadaşları ve meslektaşları arasında büyük üzüntü yarattı. Sosyal medyada paylaşılan mesajlarda, onun enerjik kişiliği ve yardımseverliği övüldü.

1990'larda Home and Away dizisinde rol alan Evans, daha sonra oyunculuğu bırakıp halkla ilişkiler alanında başarılı bir kariyer yapmıştı.

24 yaşında kendi PR şirketini kuran Evans, medya dünyasında saygın bir isim haline gelmişti. Kariyeri boyunca birçok ünlüye ve medya şirketine danışmanlık yapmıştı.

Etiketler Jai Evans ölü olarak bulundu ünlü oyuncu
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