Ünlü oyuncu Filiz Taçbaş apar topar hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı

Ekranların sevilen yüzlerinden Filiz Taçbaş, Bingöl'ün Kiğı ilçesinde yaşadığı talihsiz kaza sonrası ameliyata alındı.

Bingöl'deki kaza sonrası apar topar ameliyata alınan Filiz Taçbaş'ın ayak bileğine platin ve çivi takıldığı öğrenildi. Başarılı operasyonun ardından oyuncu, sosyal medya hesabından hastane odasından paylaşım yaptı. Taçbaş, paylaşımında "Maceraya olan düşkünlüğüm nedeniyle Bingöl-Kiğı'da yamaçtan inerken ayağım kaydı ve bileğim ters döndü. İki yerinden kırılan ayak bileğime platin ve çivi takıldı." ifadelerini kullandı.

Sevenlerinden 'geçmiş olsun' mesajları

Taçbaş'ın yaptığı paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü ve takipçilerinden 'geçmiş olsun' mesajları yağdı. Usta oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu ve bir süre dinlenme sürecine gireceği belirtildi.

Filiz Taçbaş kariyeri

Mahallenin Muhtarları, Koçum Benim, Anadolu Kartalları, İşler Güçler, Çukur ve Arka Sokaklar gibi pek çok başarılı projede yer alan Filiz Taçbaş, kariyeri boyunca canlandırdığı rollerle büyük beğeni toplamıştı.

Yer aldığı dizilerin yanısıra Taçbaş, birçok filmde de rol almıştır. Filiz Taçbaş'ın yer aldığı filmlerden bazıları şu şekildedir:

Asi Kabadayı

Elveda Mutluluklar

Yaşama Hakkı

Randevu

Bu Şehrin Geceleri

Korkusuz

Aile Pansiyonu

Eskici ve Oğulları

İHA