Ünlü oyuncu hakkında 4 kadına cinsel saldırı, taciz ve tecavüz suçlaması

İngiliz komedyen ve aktör Russell Brand (49), 1999 ile 2005 yılları arasında dört farklı kadına yönelik işlediği iddia edilen cinsel suçlar nedeniyle dava açıldı.

İngiliz komedyen ve aktör Russell Brand'e dört farklı kadını maruz bıraktığı cinsel saldırı ve tecavüz iddiaları nedeniyle dava açıldı.

İngiltere’nin başkenti Londra’daki Metropolitan Polis Teşkilatı tarafından yapılan açıklamaya göre, davayla bağlantılı olarak bilgi sahibi olan herkesi polise başvurmaya çağırdı. Dedektif Başmüfettiş Andy Furphy, “Bu davadan etkilenen kişilere özel olarak eğitilmiş memurlar destek veriyor. Soruşturmamız halen açık, yeni ihbarları da değerlendirmeye hazırız” dedi.

Destek almak isteyen kişilerin, 7 gün 24 saat hizmet veren Rape Crisis yardım hattına veya polisle doğrudan e-posta yoluyla iletişime geçebileceği bilgisi paylaşıldı.

Brand, şu suçlamalarla karşı karşıya:

1999’da Bournemouth bölgesinde bir kadına tecavüz

2001’de Londra Westminster’da bir kadına müstehcen saldırı

2004’te aynı bölgede bir kadına yönelik tecavüz ve cinsel saldırı

2004–2005 arasında Westminster’da başka bir kadına yönelik cinsel saldırı

Bu suçlamalar, Eylül 2023’te Sunday Times, The Times ve Channel 4 Dispatches tarafından yürütülen ortak gazetecilik araştırmasında yer alan iddialarla paralellik taşıyor. O dönem kamuoyuna açıklama yapan Brand, hakkındaki suçlamaları “çok ama çok incitici” diyerek reddetmişti.

Davanın ilk duruşması 2 Mayıs’ta Westminster’daki mahkemede görülecek.