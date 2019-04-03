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  3. 03 Nisan 2019 07:56

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

İranlı sinema ve tiyatro oyuncusu Cemşit Meşayihi (85) Tahran'da hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
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İran'ın resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Tahran'daki bir hastanede tedavi gören Meşayihi vefat etti.

İran'ın önde gelen sinema ve tiyatro oyuncularından olan Meşayihi, 1934 yılında Tahran'da dünyaya geldi.

SİNEMA KARİYERİ, 'TUĞLA VE AYNA'YLA' BAŞLADI

90'dan fazla sinema filminde ve yaklaşık 50 dizide rol aldı. Meşayihi, profesyonel tiyatro oyunculuğuna 1957, sinema kariyerine ise 1965 yılındaki "Tuğla ve Ayna" filmiyle başladı.

Meşayihi, 1985 yılında İran Fecr Film Festivali'nde "Davudi Çiçekler" ve "Kema el-Mülk" filmlerindeki rolüyle en iyi erkek aktör seçildi ve Kristal Simurg ödülünü aldı.

Cemşit Meşayihi , ölüm , iran
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