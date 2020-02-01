  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 01 Şubat 2020 12:41

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Sinema dünyasının kült serilerinden Star Wars'un ilk üçlemesinde rol alan Alan Harris 81 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Star Wars serisinin ilk üçlemesindeki tüm filmlerinde yer alan Alan Harris, Bossk karakterini canlandırıyordu. Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören Harris’in, 25 Ocak’ta tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında yaşamını yitirdiği açıklandı.

Daily Star’da yer alan habere göre Harris’in menajerliğini yürüten şirket tarafından yapılan açıklamada, “Alan gerçek bir centilmen ve hayranların sevgilisiydi. Uzun yıllardır sağlık sorunlarıyla mücadele etmesine rağmen şovlara katılıp hayranlarıyla bir araya geliyordu. Huzurla uyu Alan” ifadeleri kullanıldı.

Harris’in canlandırdığı Bossk karakteri, Star Wars: Empire Strikes Back filminde, Millennium Falcon’un peşinde olan bir sürüngen ödül avcısını tasvir ediyordu.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
Alan Harris
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM