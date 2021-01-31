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  3. 31 Ocak 2021 21:25

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

İki seneden bu yana akciğer kanseri ile mücadele eden kısa bir süre önce de koronavirüs atlatan ünlü oyuncu Atilla Pekdemir hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
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Yeniçağ'da yer alan habere göre, 2 seneden bu yana Akciğer kanseri ile mücadele eden ve kısa bir süre önce de korona virüsü atlatan ünlü oyuncu Atilla Pekdemir, İzmir'de hayatını kaybetti.

Pekdemir'in vefat haberi başta sanat camiası olmak üzere sevenlerini yasa boğdu. 

Usta oyuncu Pekdemir, 10 Şubat 1943 tarihinde Giresun’da dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve liseyi Giresun'da okudu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden üçüncü sınıfta ayrıldı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümüne girdi.

Atilla Pekdemir
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