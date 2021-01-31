Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Yeniçağ'da yer alan habere göre, 2 seneden bu yana Akciğer kanseri ile mücadele eden ve kısa bir süre önce de korona virüsü atlatan ünlü oyuncu Atilla Pekdemir, İzmir'de hayatını kaybetti.

Pekdemir'in vefat haberi başta sanat camiası olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Usta oyuncu Pekdemir, 10 Şubat 1943 tarihinde Giresun’da dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve liseyi Giresun'da okudu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden üçüncü sınıfta ayrıldı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümüne girdi.