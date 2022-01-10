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Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

ABD'li aktör ve komedyen Bob Saget 65 yaşında yaşamını yitirdi. Bob Saget’ın ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

Oyuncu Bob Saget, ABD'nin Florida eyaletine bağlı Orlando kentindeki Ritz-Carlton otelindeki odasında ölü bulundu.

Otel güvenliğinden gelen çağrılara yanıt olarak Ritz-Carlton Hotel'e giden polis ve itfaiye ekipleri ünlü oyuncuyu odasında hareketsiz bir şekilde buldu. Oyuncunun ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

Aynı zamanda eski stand-up komedyeni olan, Full House' ve 'America's Home Videos'un yıldızı cumartesi gecesi şovu hakkında bir tweet atmıştı.

Saget, Türkiye'de 'Bizim Ev' olarak ekranlara gelen 1980'li ve 90'lı yıların popüler yapımı 'Full House' dizisinin başrolünde yıllarca rol almıştı.

 

 

Etiketler Bob Saget aktöroyuncu komedyen
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