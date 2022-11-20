Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Tommy Oliver veya Green Ranger karakterleriyle bilinen 'Power Rangers' yıldızı Jason David Frank 49 yaşında yaşamını yitirdi.

"Mighty Morphin Power Rangers" serisinin orijinal serisinden Tommy Oliver olarak bilinen ünlü oyuncu Jason David Frank, Teksas'ta yaşamını yitirdi.

Frank'ın ölüm nedenin intihar olduğu iddia edildi.

Power Rangers ve karma dövüş sanatları hayranları, en çok Green ve White Ranger Tommy Oliver'ı oynamasıyla tanınan Jason David Frank'in yasını tutuyor. Yaşamını yitiren oyuncu, 49 yaşındaydı.

Frank, oyunculuk kariyerinin yanı sıra, aynı zamanda ödüllü bir dövüş sanatçısıydı ve 2010'da kısa bir MMA (Karma Dövüş Sanatları) kariyerine sahipti.

Ölüm haberini, Frank'in ölümü hakkında Facebook sayfasında yazan eski dövüşçü Mike Bronzoulis şu sözlerle duyurdu:

Arayıp bana bir mesaj bırakması beni çok üzdü ve çok uzun sürdü. Jason benim için iyi bir arkadaştı ve onu özleyeceğim.

Haber daha sonra Power Rangers yıldızının hayatına son verdiğini söyleyen Frank'in temsilcisi Justine Hunt tarafından doğrulandı.

Frank'in temsilcisi, "Böylesine harika bir insanın kaybıyla yüzleştiğimiz bu korkunç dönemde lütfen ailesinin ve arkadaşlarının mahremiyetine saygı gösterin. Ailesini, arkadaşlarını ve hayranlarını çok seviyordu. O gerçekten özlenecek" dedi.

4 Eylül 1973'te doğan Frank'in ilk oyunculuğu Mighty Morphin Power Rangers serisindeydi.

Başlangıçta, dizinin orijinal yayınında (Ağustos 1993 - Kasım 1995) yalnızca birkaç bölümde rol almak üzere sözleşme imzaladı, Frank o kadar popüler oldu ki dizinin yıldızı oldu. Kötü Green Ranger'dan takım lideri White Ranger'a rol değiştirdi ve 124'ten fazla bölüm yaptı.