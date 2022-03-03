  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Türkiye bir ünlü ismini daha kaybetti

Ünlü oyuncu Hüseyin Elmalıpınar yaşamını yitirdi

Ünlü oyuncu Hüseyin Elmalıpınar yaşamını yitirdi

Oyuncu Hüseyin Elmalıpınar, 51 yaşında geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti.

Ezel, Kolpaçino gibi çok projelerde rol alan usta oyuncu Hüseyin Elmalıpınar'dan yaşamını yitirdi.

 İstanbul Şişli’de ikamet eden ünlü oyuncu Hüseyin Elmalıpınar geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin konuyla ilgili çalışması sürüyor.

HÜSEYİN ELMALIPINAR KİMDİR?

Hüseyin Elmalıpınar 23 Mart 1971 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir.

İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamlayan oyuncu, sahnenin alaylı oyuncularındandır.

Tiyatroya Ankara Ekin Tiyatrosu'nda başladı. İlk olarak Çiçek Taksi dizisi ile ekranlarda izlediğimiz oyuncu 2007 yılında yayınlanan Kutsal Damacana filminde ufak bir rol almasına rağmen unutulmayacak bir repliğe imza atarak akıllarda kalmıştır.

2009 yılında Kolpaçino filminde, Hüseyin adındaki bir kabadayıyı oynamıştır.

Etiketler Hüseyin Elmalıpınar ölüm vefat
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Rus askeri araçlarındaki Z ve V işaretinin sırrı çözüldü
Benzine ve motorine zammın da zammı geliyor: Benzine 53, motorine 1,33!
İstanbul'da benzeri görülmemiş keşif! Yol çalışması sırasında gün yüzüne çıktı
Voleybolun kraliçesi A Milli sporcumuz Zehra Güneş'in son haline tepki yağdı
Tut tutabilirsen! Dolar, euro ve altın ''kıpır, kıpır'' sınırı aştı
İşte koronavirüs salgınında 7 maddeyle yeni ''normalleşme'' kuralları
Bahçeli'den muhalefete tehdit: ''Ya kuzu kuzu alışacaklar ya da...''
Tarkan'dan o karara rest: ''Bu vatanın toprağı sizin malınız değil''
Şeker fabrikalarının 10 arsası daha satıldı
Gram altın fiyatları için uzman isimden ''son fırsat'' uyarısı