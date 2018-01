Ünlü oyuncu intihar etti !

Salling hakkında 50 bini aşkın çocuk pornosu materyali bulundurduğu iddiasıyla dava açılmıştı.

Ünlü aktör, mahkemeyle anlaşmaya giderek, hakkındaki suçlamaları kabul etmişti. Salling'in Mart ayında görüşecek karar duruşmasında 4 ila 7 yıl arası hapis cezası alması bekleniyordu.

MARK SALLİNG KİMDİR?



Salling, Teksas Dallas'ta doğup büyüdü. 2001'de Lake Highlands Lisesi'nden mezun olmuştur. Sonradan Los Angeles Music Academy College of Music'te eğitim görmüştür.

Salling'in ilk rolleri Children of the Corn IV: The Gathering ve The Graveyard filmlerinde idi. Walker, Texas Ranger dizisinin bir bölümünde de oyunculuk yapmıştır. Günümüzde Fox'a ait Glee dizisinde Noah Puckerman rolünü oynamaktadır.

"Jericho" sahne adı ile Salling bir solo projesi için şarkı söylüyor, yazıyor ve gitar çalıyor. Jericho'nun ilk albümü Smoke Signals 2008'de piyasaya çıktı. Bir Glee bölümününde Neil Diamond'ın "Sweet Caroline" şarkısının bir cover versiyonunu söyledi.