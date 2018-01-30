TSK ve ÖSO Alkana köyü'nü PYD/PKK'nın elinden aldı
TSK ve ÖSO Alkana köyü'nü PYD/PKK'nın elinden aldı
Dünyaca ünlü giyim markasının CEO’su kayboldu
Dünyaca ünlü giyim markasının CEO’su kayboldu
Suriye için kritik, Soçi bildirgesi açıklandı
Suriye için kritik, Soçi bildirgesi açıklandı
2018'in ilk ay tutulması burçları nasıl etkileyecek?
2018'in ilk ay tutulması burçları nasıl etkileyecek?
HDP'li Tan hakkında beraat kararı
HDP'li Tan hakkında beraat kararı
İstanbullular dikkat ! 20 saat boyunca su verilemeyecek
İstanbullular dikkat ! 20 saat boyunca su verilemeyecek
Ve kötü haber geldi: İnanılır gibi değil ama Karadeniz kurudu !
Ve kötü haber geldi: İnanılır gibi değil ama Karadeniz kurudu !
Acun Ilıcalı'dan Survivor için sürpriz isim
Acun Ilıcalı'dan Survivor için sürpriz isim
  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 30 Ocak 2018 22:40

Ünlü oyuncu intihar etti !

ABD'nin meşhur komedi dizilerinden 'Glee' ile adını duyuran 35 yaşındaki Amerikalı aktör Mark Salling'in Los Angeles'ta intihar ettiği açıklandı.

Ünlü oyuncu intihar etti !
A+ A-

Salling hakkında 50 bini aşkın çocuk pornosu materyali bulundurduğu iddiasıyla dava açılmıştı.

Ünlü aktör, mahkemeyle anlaşmaya giderek, hakkındaki suçlamaları kabul etmişti. Salling'in Mart ayında görüşecek karar duruşmasında 4 ila 7 yıl arası hapis cezası alması bekleniyordu.

MARK SALLİNG KİMDİR?

Salling, Teksas Dallas'ta doğup büyüdü. 2001'de Lake Highlands Lisesi'nden mezun olmuştur. Sonradan Los Angeles Music Academy College of Music'te eğitim görmüştür.

Salling'in ilk rolleri Children of the Corn IV: The Gathering ve The Graveyard filmlerinde idi. Walker, Texas Ranger dizisinin bir bölümünde de oyunculuk yapmıştır. Günümüzde Fox'a ait Glee dizisinde Noah Puckerman rolünü oynamaktadır.

"Jericho" sahne adı ile Salling bir solo projesi için şarkı söylüyor, yazıyor ve gitar çalıyor. Jericho'nun ilk albümü Smoke Signals 2008'de piyasaya çıktı. Bir Glee bölümününde Neil Diamond'ın "Sweet Caroline" şarkısının bir cover versiyonunu söyledi.

 

Mark Salling
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM