Ünlü oyuncu Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti

Yayınlandığı döneme damgasını vuran Poyraz Karayel dizisinde canlandırdığı Sefer karakteri ile hafızalara kazınan oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, 45 yaşında hayatını kaybetti.

'Çemberimde Gül Oya', 'Poyraz Karayel', 'Muhteşem Yüzyıl', 'Hayat Bazen Tatlıdır', 'Kuruluş Osman' ve 'Tatar Ramazan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda dizi ve filmde rol alan ünlü oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, 45 yaşında hayatını kaybetti.

Son olarak “Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi” dizisinde rol alan Arslan, gece yarısı Beyoğlu’ndaki evinde kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Arslan eşinin ihbarı üzerine adresine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrasında Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Arslan’ın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.