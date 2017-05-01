Suriye sınırında büyük askeri hareketlilik
Suriye sınırında büyük askeri hareketlilik
23 yıllık TV kanalının kapısına kilit vurdular !
23 yıllık TV kanalının kapısına kilit vurdular !
Erdoğan'dan Hindistan'da önemli FETÖ mesajı
Erdoğan'dan Hindistan'da önemli FETÖ mesajı
Çocukların son oyuncağı stres çarkları için kritik uyarı
Çocukların son oyuncağı stres çarkları için kritik uyarı
Beşiktaş'ta da polis müdahalesi; çok sayıda gözaltı var !
Beşiktaş'ta da polis müdahalesi; çok sayıda gözaltı var !
Taksim'de yaka paça gözaltı ! Polis göz açtırmıyor...
Taksim'de yaka paça gözaltı ! Polis göz açtırmıyor...
Araç sahipleri dikkat ! 500 gün cezası var...
Araç sahipleri dikkat ! 500 gün cezası var...
Marmaray'da yeni dönem yarın başlıyor
Marmaray'da yeni dönem yarın başlıyor
  1. 01 Mayıs 2017 14:04

Ünlü oyuncu kanser olduğunu açıkladı

Ünlü aktör Val Kilmer, kansere yakalandığını ve tedavi gördüğünü ilk kez açıkladı.

Ünlü oyuncu kanser olduğunu açıkladı
A+ A-

56 yaşındaki Val Kilmer, geçen yıl meslektaşı Michael Douglas'ın "kanser tedavisi görüyor" iddialarını yalanlamıştı. Ama ünlü aktör, hayranlarıyla Reddit sitesinde yaptığı canlı sohbette sağlık durumu hakkında bütün gerçekleri anlattı.

Val Kilmer, bir hayranının "Michael Douglas geçen yıl sizin kanser olduğunuzu ileri sürmüştü. Bunun ardındaki hikaye nedir" diye sordu.

Val Kilmer de bunun üzerine gerçeği söyledi. Kilmer, gırtlak kanserine yakalandığını ama iyileşmekte olduğunu anlattı.

Geçen yıl haziran ayında Douglas'ın kendisi hakkında ortaya attığı iddiaları yalanlayan Val Kilmer hayranının sorununa şöyle yanıt verdi:

"Muhtemelen Michael bana yardım etmeye çalışıyordu. Çünkü basın benim son günlerde nerede olduğumu soruşturup duruyordu. Tedavi oldum ve iyileşiyorum."

2015 yılında Val Kilmer'ın gırtlağındaki bir tümör yüzünden operasyon geçirdiği konuşulmuştu. Aktör geçen yıl da boğazında nefes almasına yardımcı olan bir aparatla görüntülenmişti. Bu dönemde de hakkında ortaya atılan iddialadı yalanlayıp "Boğazımda ne olduğu henüz belirlenemeyen bir komplikasyon var" demişti.

Val Kilmer , oyuncu