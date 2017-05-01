Ünlü oyuncu kanser olduğunu açıkladı

56 yaşındaki Val Kilmer, geçen yıl meslektaşı Michael Douglas'ın "kanser tedavisi görüyor" iddialarını yalanlamıştı. Ama ünlü aktör, hayranlarıyla Reddit sitesinde yaptığı canlı sohbette sağlık durumu hakkında bütün gerçekleri anlattı.

Val Kilmer, bir hayranının "Michael Douglas geçen yıl sizin kanser olduğunuzu ileri sürmüştü. Bunun ardındaki hikaye nedir" diye sordu.

Val Kilmer de bunun üzerine gerçeği söyledi. Kilmer, gırtlak kanserine yakalandığını ama iyileşmekte olduğunu anlattı.

Geçen yıl haziran ayında Douglas'ın kendisi hakkında ortaya attığı iddiaları yalanlayan Val Kilmer hayranının sorununa şöyle yanıt verdi:

"Muhtemelen Michael bana yardım etmeye çalışıyordu. Çünkü basın benim son günlerde nerede olduğumu soruşturup duruyordu. Tedavi oldum ve iyileşiyorum."

2015 yılında Val Kilmer'ın gırtlağındaki bir tümör yüzünden operasyon geçirdiği konuşulmuştu. Aktör geçen yıl da boğazında nefes almasına yardımcı olan bir aparatla görüntülenmişti. Bu dönemde de hakkında ortaya atılan iddialadı yalanlayıp "Boğazımda ne olduğu henüz belirlenemeyen bir komplikasyon var" demişti.