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  3. 19 Mayıs 2020 09:55

Ünlü oyuncu kız arkadaşıyla ölü bulundu

2000'li yıllara damga vuran Alacakaranlık serisi ile adını duyuran 30 yaşındaki aktör Gregory Tyree Boyce ve 27 yaşındaki kız arkadaşı evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ünlü oyuncu kız arkadaşıyla ölü bulundu
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Robert Pattison ve Kristen Stewart gibi isimlerin yer aldığı Twilight (Alacakaranlık) isimli film serisinde Tyler Crowley isimli karakteri canlandıran 30 yaşındaki aktör Gregory Tyree Boyce ve 27 yaşındaki kız arkadaşı Natalie Adepoju, Las Vegas’taki evlerinde ölü bulundu.

E! News’ün haberine göre ünlü oyuncu ve kız arkadaşı 13 Mays’ta yaşamını yitirirken, ölüm sebebi ile ilgili bir otopsi yapıldığı ve soruşturmanın devam ettiği açıklandı.

Erken yaşta şöhret olan oyuncunun annesi, Boyce ve Adepoju’nun yakın zamanda bir restoran açmak için çalıştığını söyledi.
 

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Gregory Tyree Boyce
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