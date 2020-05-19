Ünlü oyuncu kız arkadaşıyla ölü bulundu

Robert Pattison ve Kristen Stewart gibi isimlerin yer aldığı Twilight (Alacakaranlık) isimli film serisinde Tyler Crowley isimli karakteri canlandıran 30 yaşındaki aktör Gregory Tyree Boyce ve 27 yaşındaki kız arkadaşı Natalie Adepoju, Las Vegas’taki evlerinde ölü bulundu.

E! News’ün haberine göre ünlü oyuncu ve kız arkadaşı 13 Mays’ta yaşamını yitirirken, ölüm sebebi ile ilgili bir otopsi yapıldığı ve soruşturmanın devam ettiği açıklandı.

Erken yaşta şöhret olan oyuncunun annesi, Boyce ve Adepoju’nun yakın zamanda bir restoran açmak için çalıştığını söyledi.

