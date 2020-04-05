Ünlü oyuncu kuralları hiçe saydı

Oyuncu Burak Deniz önceki gün Arnavutköy’de objektiflere yansıdı.. Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsünü umursamayan Burak Deniz önlemsiz sokağa çıktı.

MASKE VE ELDİVEN TAKMADI

Arnavutköy manavında görüntülenen oyuncu, maske ve eldiven takmadı. 200 metrelik yolu yürümek yerine araç kullanmayı tercih ederek sosyal mesafeyi korumaya çalışan Deniz, habercilerin görüntü aldığını fark edince sinirlendi. “Arkadaşlar burası benim mahallem, şimdi evime gireceğim. Çektiklerinizi lütfen siler misiniz?” diyerek fotoğrafları sildirmeye çalıştı.