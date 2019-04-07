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  3. 07 Nisan 2019 14:49

Ünlü oyuncu mekanda temizliğe kaldı

Oyuncu Mehmet Günsür, Beyoğlu'nda bir eğlence mekanında görüntülendi.

Ünlü oyuncu mekanda temizliğe kaldı
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Oyuncu Mehmet Günsür, önceki gece Asmalımescit’te bulunan Corridor isimli mekandaydı.

Gazetecilerin dışarıda olduğunu öğrenen oyuncu, mekanın kapanmasına ve içeride temizlik yapılmasına rağmen dışarıya çıkmadı. Sabaha karşı 05:00’te mekanı terk eden Günsür, çıkışta da düşme tehlikesi atlattı.

Arkadaşlarının kolundan tutmasıyla doğrulan oyuncu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başlayacak olan dizinin çekimlerinin devam ettiğini söyleyen oyuncu, "İyi akşamlar" diyerek kendisine darbuka çalan bir sokak çalgıcısıyla oynaya oynaya Asmalımescit sokaklarında gözlerden kayboldu.

Milliyet

eğlence , mehmet günsur , temizlik
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