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Ünlü oyuncu Okan Yalabık'ın sevgilisi bakın kim çıktı?

Ünlü oyuncu Okan Yalabık'ın sevgilisi bakın kim çıktı?

Türkiye'nin sevilen erkek oyuncularından Okan Yalabık'ın sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı.

Genç yaşta ekranlara çıkan ve oyunculuğu ile takdir toplayan Okan Yalabık son olarak Kanal D'de yayımlanan "Hekimoğlu" dizisinde yer alıyordu. Özel hayatında neredeyse hiç görüntülenmeyen Yalabık'ın genç sevgili ortaya çıktı.

42 yaşındaki Yalabık, yaklaşık 3 senedir Ezgi Ayvalı ile aşk yaşıyor. 1990 doğumlu olan Ayvalı, Yalabık'tan tam 11 yaş küçük. İkilinin pandemi koşullarının son bulmasından sonra evlilik gerçekleştirmesi bekleniyor.

Etiketler okan yalabık sevgili
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