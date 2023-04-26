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Ünlü oyuncu Ron Faber yaşamını yitirdi

Ünlü oyuncu Ron Faber yaşamını yitirdi
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The Exorcist (Şeytan) filmiyle hafızalara kazınan oyuncu Ron Faber 90 yaşında hayatını kaybetti.

The Exorcist filminde oynayan Ron Faber'in hayatını kaybettiği duyuruldu.

1933 Milwaukee doğumlu oyuncu Marquette Üniversitesi'nde işletme okudu. Ancak mesleğini yapmadı. Radyoda başlayan kariyerinde kısa sürede tiyatroya yöneldi. Kariyerinin büyük bölümü de tiyatro sahnelerinde geçti.

Büyük ekranda da sık sık boy gösteren Ron Faber ilk rolünü ikonik korku filmi The Exorcist'te (Şeytan) oynadı. Burada Linda Blair ile birlikte rol aldı. Tüm dünyayı şaşkına çeviren bu filmin ardından Faber'i L'abre de Guernica, Soup for One ve Navy Seals gibi filmlerde rol almıştı.

Etiketler şeytan filmi ron faber
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