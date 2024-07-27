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Ünlü oyuncu Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti
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Türkiye'nin değerlerinden sinema ve dizi oyuncusu, aynı zamanda seslendirme sanatçısı Salahsun Hekimoğlu, 74 yaşında hayatını kaybetti.

Oyuncular Sendikası, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli üyemiz Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun" ifadeleriyle sanatçının vefatını duyurdu.

"Payitaht Abdülhamid", "Diriliş: Ertuğrul", "Kurtlar Vadisi", "Arka Sokaklar ve "Kavak Yelleri"nin arasında olduğu birçok popüler dizide rol alan Hekimoğlu, 1 Ocak 1950'de dünyaya geldi.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu Hekimoğlu, 1988'den itibaren film ve dizilere seslendirmeler yaptı. Oyunculuğa 2003 yılında "Hayat Bilgisi" dizisinde rol alarak başladı. 

Etiketler Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti
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