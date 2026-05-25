  Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya gözaltına alındı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen oyuncu Serenay Sarıkaya, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İstanbul'da aralarında Mabel Matiz, Onur Tuna ve Berkay Şahin'in de bulunduğu 23 ismin gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonunda yeni bir gelişme yaşandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında oyuncu Serenay Sarıkaya jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Sarıkaya, sağlık kontrolü için Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Sarıkaya'nın jandarmadaki ifadesinin ardından uyuşturucu kullanımına ilişkin testlerinin yapılması için Adli Tıp Kurumu'na sevk edileceği öğrenildi. 

Ne olmuştu?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar ile Muğla'daki 25 adrese operasyon düzenlenmişti. Operasyonlarda 23 isim gözaltına alınmıştı. 

Hakkında gözaltı kararı çıkarılan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın yurt dışında olduğu öğrenilmişti. Sarıkaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Merhaba… Uzun süreden beri planladığım yurtdışı seyahatinde aldım haberi… Mümkün olan en kısa sürede ülkeme dönüp tüm gerekli prosedürleri yerine getireceğim herkesin yaptığı gibi… Ben iyiyim bir sorun yok merak eden herkese sevgiler…" ifadelerini kullanmıştı. 

DHA

Etiketler serenay sarıkaya uyuşturucu gözaltı
