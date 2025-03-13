Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever hayatını kaybetti
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Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever hayatını kaybetti. Acı haberi duyuran Zafer Algöz, ''Yine ailemizden birini yitirdik… Çok üzgünüm.'' dedi.
Oyuncu Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayatını kaybetti.
Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran meslektaşı Zafer Algöz, ''Yine ailemizden birini yitirdik…Çok üzgünüm…Başımız sağolsun..Allah rahmet eylesin'' ifadelerini kullandı.
Şinasi Yurtsever; Düğün Dernek, İşler Güçler, Kardeş Payı gibi birçok projede rol almıştı.
ŞİNASİ YURTSEVER KİMDİR?
Erzincan'da dünyaya gelen Yurtsever 16 Temmuz 1973 tarihinde doğmuştur.
Lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Oyunculuk Bölümü'nde tamamlayan Şinasi Yurtsever dizi ve sinema, tiyatro oyuncusudur.
1997 yılında ekranlarda yayınlanmaya başlayan Küçük İbo adlı dizide canlandırdığı 'Selçuk' karakteriyle adını duyurdu.
Yılan Hikayesi, İşler Güçler, Kardeş Payı, Düğün Dernek, Geniş Aile gibi birçok projede rol aldı.
Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever 2016 yılında Ferhan Kaya ile nikah masasına oturmuştur.
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