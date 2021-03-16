Ünlü oyuncu sosyal medyada ''şerefsiz'' ilanı verd,
Poyraz Karayel, Galip Derviş, Karakomik Filmler, Kırmızı Oda gibi yapımlarla tanınan oyuncu Celil Nalçakan, aracına çarpıp kaçan otomobili arıyor.
Oyuncu Celil Nalçakan, geçtiğimiz gün bir trafik kazası yaşadı. Aracına çarpan diğer otomobilin kaçtığını iddia eden Nalçakan, aracına çarpan kişinin peşine düştü.
Twitter'dan açıklama yapan oyuncu, "Park halindeki arabama çarpana şoför, şerefsizlik yapmayıp, telefon numarasını bıraksaydı, arayıp, "Geçmiş olsun, kaskoyla halledilir" diyecektim. Şimdi maalesef, güvenlik kameralarından kendisini bulacağım" diye yazdı.
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