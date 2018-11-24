Ünlü oyuncu Tayfun Akalın'dan kötü haber

Oyuncu Tayfun Akalın'ın geçen günlerde beyin ameliyatı olduğu ve yoğun bakımda tedavi gördüğünü Arzu Film, Instagram hesabından duyurmuştu. Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Tayfun Akalın'la ilgili kendi internet sitesinde bir yazı yazdı ve usta oyuncu ile ilgili çarpıcı detaylar aktardı.

'DURUMU AĞIR'

Onur Akay 'Annesi ile yaşayan Tayfun Akalın, 2017 yılında annesini kaybedince huzurevinde yaşamaya başladı. Kısa süre sonra anjiyo olan usta oyuncumuz, yaşadığı sağlık problemleri nedeni ile baston yardımıyla yürüyordu ve konuşmasında kekemelik başlamıştı. Huzurevinde yer alan odası 2. katta olan ve baston yardımıyla yürüyen Tayfun Akalın, merdivenlerden inerken dengesini kaybedince yuvarlanmış ve başını merdivenlerin sivri yerine çarparak beyin kanaması geçirmiş. Şu an hastanede yoğun bakımda olan Akalın'ın durumu ağır ve maalesef uyutuluyor. Lütfen onun için dualarınızı eksik etmeyin.