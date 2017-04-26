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  1. 26 Nisan 2017 18:39

Ünlü oyuncudan Haluk Bilginer'e övgü

Oscar ödüllü İngiliz aktör Ben Kingsley, ünlü oyuncu Haluk Bilginer'den övgü dolu sözlerle bahsetti.

Ünlü oyuncudan Haluk Bilginer'e övgü
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Oscar ödüllü İngiliz aktör Ben Kingsley, usta oyuncu Haluk Bilginer’den övgüyle bahsetti.

Türk ve Amerikan ortak yapımı “Osmanlı Subayı” filminin oyuncularından Oscar ödüllü İngiliz aktör Ben Kingsley, filmin setinde rol arkadaşı Haluk Bilginer için övgü dolu sözler söyledi. Bilginer’i gördüğü anda tanıdığını belirten Kingsley, şu ifadeleri kullandı:

'ONU BİR YERLERDEN TANIDIĞIMI FARK ETTİM...'

“Haluk’un harika filmi ‘Kış Uykusu’nu daha önce izlemiştim. Onu ilk gördüğümde bir yerlerden tanıdığımı fark ettim ve hemen hatırladım. Filmdeki performansına bayılmıştım. Haluk Bilginer’in de bu filmde rol alması, yönetmenimizin ve film ekibimizin kadroyu ne kadar başarılı bir şekilde oluşturduğunun bir göstergesi.”

Haluk Bilginer de Ben Kingsley ile birlikte oynamaktan çok keyif aldığını söyledi.

ABD’de geçtiğimiz ay vizyona giren Osmanlı Subayı, 19 Mayıs’ta Türkiye’de sinemaseverlerle buluşacak.

DHA

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