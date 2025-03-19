Ünlü oyuncudan İmamoğlu tepkisi: ''Utanç dolu ve korkunç günler...''

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına bir tepki de oyuncu Özge Özpirinçci'den geldi.

Dün, İstanbul Üniversitesi tarafından diploması iptal edilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu sabah polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına birçok ünlü isimden tepki geldi. Bu isimler arasında oyuncu Özge Özpirinçci de vardı.

Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Yaşadığımız bu adaletsiz, hukuksuz, utanç dolu ve korkunç günleri evlatlarımıza anlatırken 'ama bunların hepsi geride kaldı ve bak dediği gibi her şey çok güzel oldu' demek istiyorum!'' ifadelerini kullandı.