  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 25 Nisan 2020 10:21

Ünlü oyuncunun hayatını kaybetti

"Seinfeld" ve "Star Trek" gibi efsaneleşmiş yapımlarda boy gösteren ABD’li aktör Gene Dynarski'nin Los Angeles’taki bir rehabilitasyon merkezinde 86 yaşında hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Ünlü oyuncunun hayatını kaybetti
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

The Hollywood Reporter’ın haberine göre; Dynarski, 27 Şubat’ta Los Angeles’ın Studio City semtindeki bir rehabilitasyon merkezinde vefat etti.

Üzücü haberi, oyun yazarı Ernest Kearney dünyaya duyurdu.

Gene Dynarski, Türkiye’de de geniş bir hayran kitlesi bulunan “Seinfeld” dizisinde Lloyd Bridge karakterinin oğlu Izzy Mandelbaum Jr. rolüyle hafızalarda yer edinmişti.

86 yaşında hayata veda eden Dynarski, “Close Encounters of the Third Kind”, “Star Trek” ve Batman gibi filmlerde de rol almıştı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
Gene Dynarski
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM