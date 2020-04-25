Ünlü oyuncunun hayatını kaybetti

The Hollywood Reporter’ın haberine göre; Dynarski, 27 Şubat’ta Los Angeles’ın Studio City semtindeki bir rehabilitasyon merkezinde vefat etti.

Üzücü haberi, oyun yazarı Ernest Kearney dünyaya duyurdu.

Gene Dynarski, Türkiye’de de geniş bir hayran kitlesi bulunan “Seinfeld” dizisinde Lloyd Bridge karakterinin oğlu Izzy Mandelbaum Jr. rolüyle hafızalarda yer edinmişti.

86 yaşında hayata veda eden Dynarski, “Close Encounters of the Third Kind”, “Star Trek” ve Batman gibi filmlerde de rol almıştı.