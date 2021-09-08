Ünlü oyuncunun ölüm nedeni cinayet mi ?

The Wire dizisinde 'Omar Little' karakteri ile hafızalara kazınan oyuncu Michael K. Williams, Brooklyn'deki dairesinde ölü bulunmuştu. Ailesi ise efsane oyuncunun öldürüldüğünden şüpheleniyor.

Ünlü aktör New York City'deki dairesinde ölü bulundu. Williams'ın cansız bedeninin yeğeni tarafından Brooklyn'deki evinin oturma odasında bulunduğu öğrenildi.

New York polisinin, dairede uyuşturucu gereçleri bulunması nedeniyle ölüm sebebi olarak aşırı doz ihtimali üzerinde durduğu belirtildi. Adli tıptan konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ancak Ünlü aktörün ailesi uyuşturucudan öleceğine ihtimal vermedi aksine oyuncunun cinayete kurban gittiğini iddia etti. Ünlü oyuncunun yeğeni ''Michael, çocukluğunu uyuşturucu ve şiddetle çevrili projelerde geçirdi. Uyuşturucu bağımlılığı ile mücadelesi konusunda tavrı netti ve 19 yaşından beri tedavi görüyordü.'' ifadelerini kullandı.

ABD'nin önde gelen, paralı televizyon kanalı HBO sözcüsü şunları söyledi: Dünya, bir sanatçı olarak muazzam yeteneklerinin farkında olsa da, Michael'ı herkes tarafından sevilen sevgili bir arkadaş olarak tanıyorduk. Bu büyük kayıp için ailesine en derin taziyelerimizi gönderiyoruz