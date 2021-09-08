  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Ünlü oyuncunun ölüm nedeni cinayet mi ?

Ünlü oyuncunun ölüm nedeni cinayet mi ?

Ünlü oyuncunun ölüm nedeni cinayet mi ?

The Wire dizisinde 'Omar Little' karakteri ile hafızalara kazınan oyuncu Michael K. Williams, Brooklyn'deki dairesinde ölü bulunmuştu. Ailesi ise efsane oyuncunun öldürüldüğünden şüpheleniyor.

Ünlü aktör New York City'deki dairesinde ölü bulundu. Williams'ın cansız bedeninin yeğeni tarafından Brooklyn'deki evinin oturma odasında bulunduğu öğrenildi.

New York polisinin, dairede uyuşturucu gereçleri bulunması nedeniyle ölüm sebebi olarak aşırı doz ihtimali üzerinde durduğu belirtildi. Adli tıptan konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

 Ancak Ünlü aktörün ailesi uyuşturucudan öleceğine ihtimal vermedi aksine oyuncunun cinayete kurban gittiğini iddia etti. Ünlü oyuncunun yeğeni ''Michael, çocukluğunu uyuşturucu ve şiddetle çevrili projelerde geçirdi. Uyuşturucu bağımlılığı ile mücadelesi konusunda tavrı netti ve 19 yaşından beri tedavi görüyordü.'' ifadelerini kullandı.

ABD'nin önde gelen, paralı televizyon kanalı HBO sözcüsü şunları söyledi:  Dünya, bir sanatçı olarak muazzam yeteneklerinin farkında olsa da, Michael'ı herkes tarafından sevilen sevgili bir arkadaş olarak tanıyorduk. Bu büyük kayıp için ailesine en derin taziyelerimizi gönderiyoruz

Etiketler Michael K. Williams cinayet ünlü oyuncu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Apple bombayı patlatıyor! iPhone 13'ün tanıtım tarihi belli oldu
Kalp Çarpıntısı için karar verildi! Bakanlık ''müstehcen'' ilan etti
Kısmetse Olur'un gelin adayı Aycan Varış'ın inanılmaz değişimi
Haberler kötü! ''Elektriğe %20 zam gelecek''
Canlı yayında olay olan asgari ücret açıklaması... 8 bin TL dedi, sosyal medya yıkıldı!
Enflasyon ve dolar kuru için korkutan tahmin
Bu nasıl hesap? Araç sahiplerinin hepsi mağdur edilecek!
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftine ölüm tehdidi
Tonlarca balık kıyıya vurdu! Kovasını alan sahile akın etti
Cübbeli Ahmet: ''Gökten taş yağacak ve çok zelzeleler olacak!''