Ünlü oyuncunun PKK ile ilgili yaptığı yorum ortalığı karıştırdı

Eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın fesih açıklamasının ardından ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu'nun yaptığı yorum sosyal medyayı karıştırdı.

Eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın silah bırakıp kendisi feshettiğini açıklamasının ardından kamuoyundaki tartışmalara güzel oyuncu Hayal Köseoğlu da katıldı.

Hayal Köseoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Çerkes ve yay burcu bir kadın olarak Kürt hareketini inanılmaz dramatik buluyorum. Yani abi tamam, tamam sensin ya. En önemli sensin. Sen benim doğum günümü kutlamadın diye darlayan arkadaş gibi darım darım darlıyorlar ülkeyi senelerdir. Arkadaşlar bırakın ülke bazını, dünya bazında yapılan en büyük ayrımcılık, soykırım, asimilasyon, baskı milletlere değil cinsiyete dayalıdır. Bu dünyanın, bu coğrafyanın ve bu ülkenin en büyük sorunu kadın sorunudur. Biz kalkıp silahlanıp hak aramıyorsak size ne oluyor? Benim e-Devlet'te gerçekten Çerkistan yazıyor. Düşüyor muyum sokaklara 'hani benim Çerkistan'ım' diye? Yemin ederim anlamıyorum, eski sevgiliye takık gidikler gibi yıllardır kafayı yediniz. Terapiye gidin ya!" ifadelerini kullandı.

Köseoğlu'nun sözleri gündem olurken, pek çok kullanıcıdan da oyuncuya ağır eleştiriler geldi. Bazıları "Çok cahilsin", "Irkçısın", "Hayal sana kötü bir haberim var: faşistsin" ve "Bu kadar cahilini uzun zamandır görmemiştim" diye yazdı.

Oyuncuya yönelik en sert çıkışlardan biri ise sinema yorumcusu Zeynep Ocak'tan geldi: "Gördüğüm ilk yerde yüzüne tükürürüm senin."