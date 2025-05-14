  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Ünlü oyuncunun PKK ile ilgili yaptığı yorum ortalığı karıştırdı

Ünlü oyuncunun PKK ile ilgili yaptığı yorum ortalığı karıştırdı

Ünlü oyuncunun PKK ile ilgili yaptığı yorum ortalığı karıştırdı
Güncelleme:

Eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın fesih açıklamasının ardından ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu'nun yaptığı yorum sosyal medyayı karıştırdı.

Eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın silah bırakıp kendisi feshettiğini açıklamasının ardından kamuoyundaki tartışmalara güzel oyuncu Hayal Köseoğlu da katıldı.

Hayal Köseoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Çerkes ve yay burcu bir kadın olarak Kürt hareketini inanılmaz dramatik buluyorum. Yani abi tamam, tamam sensin ya. En önemli sensin. Sen benim doğum günümü kutlamadın diye darlayan arkadaş gibi darım darım darlıyorlar ülkeyi senelerdir. Arkadaşlar bırakın ülke bazını, dünya bazında yapılan en büyük ayrımcılık, soykırım, asimilasyon, baskı milletlere değil cinsiyete dayalıdır. Bu dünyanın, bu coğrafyanın ve bu ülkenin en büyük sorunu kadın sorunudur. Biz kalkıp silahlanıp hak aramıyorsak size ne oluyor? Benim e-Devlet'te gerçekten Çerkistan yazıyor. Düşüyor muyum sokaklara 'hani benim Çerkistan'ım' diye? Yemin ederim anlamıyorum, eski sevgiliye takık gidikler gibi yıllardır kafayı yediniz. Terapiye gidin ya!" ifadelerini kullandı.

Köseoğlu'nun sözleri gündem olurken, pek çok kullanıcıdan da oyuncuya ağır eleştiriler geldi. Bazıları "Çok cahilsin", "Irkçısın", "Hayal sana kötü bir haberim var: faşistsin" ve "Bu kadar cahilini uzun zamandır görmemiştim" diye yazdı.

Oyuncuya yönelik en sert çıkışlardan biri ise sinema yorumcusu Zeynep Ocak'tan geldi: "Gördüğüm ilk yerde yüzüne tükürürüm senin."

text-ad
Etiketler Hayal Köseoğlu ırkçı faşist yüzüne tükürürüm zeynep ocak PKK fesih açıklama
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kentin en büyük barajında kırmızı alarm: Su seviyesi yüzde 15'e düştü Kentin en büyük barajında kırmızı alarm: Su seviyesi yüzde 15'e düştü Dünyanın en fakir devlet lideri, ''saraysız başkan'' hayatını kaybetti! Dünyanın en fakir devlet lideri, ''saraysız başkan'' hayatını kaybetti! Terörsüz Türkiye sürecinde gerilim: Bakan Tunç'un o sözleri DEM Parti'yi rahatsız etti Terörsüz Türkiye sürecinde gerilim: Bakan Tunç'un o sözleri DEM Parti'yi rahatsız etti Faiz yok, taksit var! Bu bankalar 75 bin TL'ye kadar faizsiz kredi veriyor Faiz yok, taksit var! Bu bankalar 75 bin TL'ye kadar faizsiz kredi veriyor CHP listesinden Meclis'e giren vekil AK Parti'ye katıldı CHP listesinden Meclis'e giren vekil AK Parti'ye katıldı Bülent Şakrak yeni sevgilisini ilan ettikten sonra Ceyda Düvenci'nin paylaşımı olay oldu Bülent Şakrak yeni sevgilisini ilan ettikten sonra Ceyda Düvenci'nin paylaşımı olay oldu Güzel oyuncu Fahriye Evcen yıllar sonra yeniden üniversiteli oldu Güzel oyuncu Fahriye Evcen yıllar sonra yeniden üniversiteli oldu Boğaziçi Üniversitesi'nde Nurettin Yıldız gerginliği: 13 polis yaralandı, 97 gözaltı var! Boğaziçi Üniversitesi'nde Nurettin Yıldız gerginliği: 13 polis yaralandı, 97 gözaltı var! Özel kursta kabus: Bıçak ve sopayla sınıfa girdi, 12 yaşındaki çocuğu döve döve hastanelik etti! Özel kursta kabus: Bıçak ve sopayla sınıfa girdi, 12 yaşındaki çocuğu döve döve hastanelik etti! Sadece tekneyle gidilebilen mahalle yıllar sonra yola kavuştu Sadece tekneyle gidilebilen mahalle yıllar sonra yola kavuştu
Üniversite hastanesinde skandal iddia: Profesör ve sekreteri gözaltında! Üniversite hastanesinde skandal iddia: Profesör ve sekreteri gözaltında! Papa Marmara Bölgesi'nin sırrı için Türkiye'ye geliyor... Özel platform bile hazır! Papa Marmara Bölgesi'nin sırrı için Türkiye'ye geliyor... Özel platform bile hazır! Akaryakıtta zam yağmuru başladı: Bugün benzin yarın motorin... Akaryakıtta zam yağmuru başladı: Bugün benzin yarın motorin... Yine Survivor, yine Batuhan, yine İsmail ve yine kavga! Yine Survivor, yine Batuhan, yine İsmail ve yine kavga! İstanbul'da yer yerinden oynayacak: Galatasaray asıl bombayı şampiyonluk gecesi patlatacak İstanbul'da yer yerinden oynayacak: Galatasaray asıl bombayı şampiyonluk gecesi patlatacak Kötü haberi bizzat Erdoğan verdi: ''Bu sene sıkıntı yaşayacağız'' deyip o ürünleri açıkladı Kötü haberi bizzat Erdoğan verdi: ''Bu sene sıkıntı yaşayacağız'' deyip o ürünleri açıkladı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan 7.2 ve üzeri deprem uyarısı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan 7.2 ve üzeri deprem uyarısı Boşandıktan sonra 7 kilo birden veren Bengü 2 çocuğuyla gittiği deniz tatiliyle yazı getirdi Boşandıktan sonra 7 kilo birden veren Bengü 2 çocuğuyla gittiği deniz tatiliyle yazı getirdi Bölücü terör örgütü PKK'nın fesih kararı sonrasında ilk Cumhurbaşkanlığı anketi! Bölücü terör örgütü PKK'nın fesih kararı sonrasında ilk Cumhurbaşkanlığı anketi!