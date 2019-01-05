İstanbul'un iki ilçesi kar altında ! Beyaza büründü...
İstanbul'un iki ilçesi kar altında ! Beyaza büründü...
Saadet Partisi belediye başkan adaylarını açıkladı
Saadet Partisi belediye başkan adaylarını açıkladı
AK Parti'nin İzmir adayları açıklandı ! İşte dikkat çeken isimler
AK Parti'nin İzmir adayları açıklandı ! İşte dikkat çeken isimler
Sigaraya bir zam daha ! Fiyatlara yansıyacak mı ?
Sigaraya bir zam daha ! Fiyatlara yansıyacak mı ?
Dünyada sadece Türkler yaptı ! ABD ve Avrupa sıraya girdi...
Dünyada sadece Türkler yaptı ! ABD ve Avrupa sıraya girdi...
Ülkü ocaklarında korkunç falaka iddiası !
Ülkü ocaklarında korkunç falaka iddiası !
Aracı olanlar dikkat ! ''Yetkili servis'' uyarısı...
Aracı olanlar dikkat ! ''Yetkili servis'' uyarısı...
Bakan'dan ücretli poşetlerle ilgili önemli açıklama
Bakan'dan ücretli poşetlerle ilgili önemli açıklama
  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 05 Ocak 2019 17:17

Ünlü oyuncuya büyük şok !

Ünlü oyuncu Deniz Çakır hakkında soruşturma başlatıldı.

Ünlü oyuncuya büyük şok !
A+ A-

İstanbul'daki bir mekanda oturan başörtülü kadınlara hakaret ettiği iddia edilen Deniz Çakır hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Deniz Çakır'ın başörtülü kadınları taciz ettiği iddiasında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Çakır hakkında soruşturma başlattı.

Saldırıya uğradığını iddia eden kadınlar Deniz Çakır hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. A Haber canlı yayınına bağlanan kadınların avukatı Enes Bayraktar, Deniz Çakır'ın kendi telefonuyla müvekkillerini kayıt altına aldığını 'Burası Suudi Arabistan mı?' şeklinde söylemlerde bulunduğunu söylemişti.

Bayraktar, Çakır'ın müvekkillerine bir buçuk saat boyunca ara ara taciz etmeye devam ettiğini ifade etmişti.

deniz çakır , kadın , hakaret , istanbul , başörtü
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM