Ünlü oyuncuya büyük şok !

İstanbul'daki bir mekanda oturan başörtülü kadınlara hakaret ettiği iddia edilen Deniz Çakır hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Deniz Çakır'ın başörtülü kadınları taciz ettiği iddiasında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Çakır hakkında soruşturma başlattı.

Saldırıya uğradığını iddia eden kadınlar Deniz Çakır hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. A Haber canlı yayınına bağlanan kadınların avukatı Enes Bayraktar, Deniz Çakır'ın kendi telefonuyla müvekkillerini kayıt altına aldığını 'Burası Suudi Arabistan mı?' şeklinde söylemlerde bulunduğunu söylemişti.

Bayraktar, Çakır'ın müvekkillerine bir buçuk saat boyunca ara ara taciz etmeye devam ettiğini ifade etmişti.